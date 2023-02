Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Bilanz der Polizei zum Stolzenauer Karneval überwiegend positiv

Nienburg (ots)

(KEM) Das PK Stolzenau konnte nach den vergangenen vier Tagen, an denen in Stolzenau ausgiebig die "fünfte Jahreszeit" gefeiert wurde, eine überwiegend positive Bilanz ziehen.

Am Donnerstag feierten mehrere hundert Menschen fröhlich und friedlich die Weiberfastnacht.

Freitag- als auch Samstagabend zählten die Einsatzkräfte jeweils ca. 2000 Menschen, die zum Feiern zusammenkamen und überwiegend friedlich waren. An beiden Tagen, jedoch insbesondere am Samstag, kam es allerdings auch zu teils körperlichen Auseinandersetzungen, die insgesamt 13 Platzverweise, drei Ingewahrsamnahmen sowie elf Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstandes nach sich zogen. Die Polizei ermittelt gegen einen 30-Jährigen wegen Widerstandes, nachdem dieser am Freitagabend einen Polizeibeamten unvermittelt gegen den Arm schlug, einem Platzverweis nicht Folge leistete und schlussendlich in Gewahrsam genommen wurde. Samstagabend leistete ein 31-jähriger Kirchlintelner einem Platzverweis nicht folge und wurde zu dessen Durchsetzung ebenfalls in Gewahrsam genommen, wobei er versuchte sich zu widersetzen.

Während des Karnevalsumzugs am Sonntag, an dem ca. 17000 Menschen teilnahmen, kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Auch die Abendveranstaltung verlief mit Ausnahme eines Platzverweises störungsfrei.

Letztendlich zog die Polizei eine überwiegend positive Bilanz. Neben der gelungenen Einsatzkonzeption trug aus Sicht der Polizei auch die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten wie Feuerwehr, Rettungsdienst, Samtgemeinde als auch Sicherheitsdienst bei der Vorbereitung als auch der Durchführung der Karnevalsfeiern zu diesem Erfolg wesentlich bei.

