POL-NB: Wohnungsbrand in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Malchin (ots)

Am 04.11.2022, gegen 16:30 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle der Polizei eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße in Malchin. Die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Malchin evakuierten bereits bei Eintreffen der Polizei die Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Aufgangs in dem viergeschossigen Mehrfamilienhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass ein 34-jähriger Deutscher offenbar seinen Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergaß, dessen Inhalt in Brand geriet. Das Feuer griff schnell auf umliegende Einrichtungsgegenstände über, konnte jedoch durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Die Wohnung des 34-Jährigen ist gegenwärtig nicht mehr bewohnbar und wurde durch die Feuerwehr entsprechend gesichert. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Aufgangs konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ein 13 Jahre altes, deutsches Mädchen musste vor Ort kurzzeitig medizinisch betreut werden, konnte jedoch im Anschluss wieder an die Mutter übergeben werden. Für die eingesetzten Beamten ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Der entstandene Sachschaden kann zurzeit noch nicht genau beziffert werden. Gegen den 34-Jährigen wurde eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts der fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

