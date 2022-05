Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch - Frau schreit Täter in die Flucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag, 05.05.2022, schlief eine Frau in der Helmholtzstraße in ihrem Bett. Die Schlafzimmertür stand geöffnet und die Wohnungstür im dritten Obergeschoss war wie immer verschlossen. Gegen Mitternacht wurde die 53-Jährige durch ein lautes Geräusch geweckt. Einbrechern gelang es, die Tür aufknacken. Sie standen plötzlich in der Wohnung. Die Hagenerin begann zu schreien. So laut, dass die Gauner die Beine in die Hand nahmen und fluchtartig in unbekannte Richtung davonliefen. Die Männer waren zirka 1,80 m groß. Stehlen konnten sie nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

