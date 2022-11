POL-NB: Polizei sucht nach Zeugen zum Verdacht eines körperlichen Übergriffs im Bereich Wieck a.d.D.

Neubrandenburg (ots) - Bereits am 02.11.2022 kam es in Neubandenburg erneut zu einem Trickbetrug, bei dem eine 66-Jährige zunächst mehrere tausend Euro verloren hat. Sie wurde per WhatsApp von ihrem vermeintlichen Sohn angeschrieben. Dieser gab sich mit dem echten Namen des Sohnes aus und teilte mit, dass er aufgrund eines defekten Handys eine neue Telefonnummer habe und bat die Geschädigte, per WhatsApp mit ihm in Kontakt zu treten. Die Geschädigte kam nicht nur dieser ...

