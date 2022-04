FW-MH: Verkehrsunfall BAB40-PKW auf dem Dach in der Ausfahrt Mülheim Dümpten #fwmh

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am Freitag Nacht gegen 23:00 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der BAB40 in Fahrtrichtung Duisburg in Höhe der Abfahrt Dümpten gemeldet. Daraufhin wurde sofort ein Hilfeleistungszug sowie der Rettungsdienst mit Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert. In der Ausfahrt Mülheim-Dümpten war aus ungeklärter Ursache ein PKW allein von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW war dabei gegen mehrere kleine Bäume geprallte und kam anschließend kurz vor der Autobahnauffahrt beschädigt auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht. Der Fahrer, welcher allein im Fahrzeug war, hatte Glück und blieb unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, leuchtete diese aus und unterstützte die Polizei bei der Beseitigung der beschädigten Bäume und Fahrzeugteile auf der Autobahnauffahrt. Für die Zeit der Aufräumarbeiten und der Bergung des PKW war die Auf- und Abfahrt Mülheim-Dümpten gesperrt. (HJF)

