FW-MH: Zimmerbrand in Mülheim an der Ruhr-Saarn

Am heutigen Dienstag gegen 07:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Berufsfeuerwehr mehrere Anrufe über einen Brand in einer Wohnung im Stadtteil Saarn. Laut den Anrufern sollte sich noch eine Person in der Wohnung befinden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus den gekippten Fenstern der Wohnung im ersten OG. Sofort wurden mehrere Trupps und ein Drehleiter zur Menschenrettung eingesetzt. Nach kurzer Suche konnte in der kleinen Wohnung keine Person gefunden werden. Auch das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Suche nach Glutnestern gestaltete sich dagegen etwas schwieriger. Im Einsatz befanden sich die Löschzüge der Feuerwache 1 aus Broich und Feuerwache 2 aus Heißen sowie der Rettungsdienst und der Führungsdienst mit je zwei Fahrzeugen. Die Einsatzstelle wurde der Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung übergeben. (DSt)

