Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 21-Jähriger im Zug abgelenkt und bestohlen

Bild-Infos

Download

Fronhausen (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde ein 21-jähriger Mann aus Marburg heute (03.12.) kurz nach Mitternacht in der Regionalbahn (Zugnummer 4168) auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Marburg. Das Opfer gab an, von drei Männern in ein Gespräch verwickelt worden zu sein. Die Männer hätten den 21-Jährigen auf Englisch nach dem aktuellen Standort gefragt und sich die Koordinaten auf dem später gestohlenen Smartphone zeigen lassen. Nach der Auskunft wurde das Smartphone auf den Nebensitz gelegt. Kurze Zeit später hätten sich die drei Männer in ein anderes Abteil gesetzt. Beim Halt im Bahnhof Fronhausen stellte das Opfer fest, dass das Smartphone nicht mehr neben ihm auf dem Sitzplatz lag. Die mutmaßlichen Diebe waren offenbar beim Halt im Bahnhof Fronhausen ausgestiegen, da das Opfer die drei Männer nicht mehr im Zug finden konnte.

Hoher Warenwert

Bei dem gestohlenen Smartphone handelt es sich um ein iPhone 13 Pro im Wert von ca. 1200,-EUR.

Personenbeschreibung

Alle drei Männer, ca. 180cm groß und schätzungsweise 20 Jahre alt, sollen südländisch ausgesehen haben. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen ausschließlich Englisch. Auffällig war, dass einer der mutmaßlichen Diebe eine dunkle Basecap trug und ein weiterer lange, helle, nach oben gekämmte Haare hatte.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell