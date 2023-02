POL-NI: Fünf Pkw überfahren ein Wildschwein

Bad Eilsen/Heeßen (ots) - (ma) Dem Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg ist es in Zusammenarbeit mit der Polizei Hannover gelungen, einen Tatverdächtigen zu dem Raubüberfall am 24.Januar auf den Supermarkt in Bad Eilsen/Heeßen zu ermitteln. Bereits am 02.02.2023 ist der 19jährige Hannoveraner durch Beamte der Polizeidirektion Hannover festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Hannover ...

