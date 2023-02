Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter von Raubüberfall ermittelt

Bad Eilsen/Heeßen (ots)

(ma)

Dem Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg ist es in Zusammenarbeit mit der Polizei Hannover gelungen, einen Tatverdächtigen zu dem Raubüberfall am 24.Januar auf den Supermarkt in Bad Eilsen/Heeßen zu ermitteln. Bereits am 02.02.2023 ist der 19jährige Hannoveraner durch Beamte der Polizeidirektion Hannover festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Hannover vorgeführt worden. Gegen den Tatverdächtigen wurde eine Untersuchungshaft angeordnet.

Nach den bisherigen Ermittlungen ist der Festgenommene einer dreiköpfigen Bande zuzurechnen, die seit Dezember 2022 überregional in den Landkreisen Hannover, Peine und Celle mehrere Supermärkte unter Vorhalt einer Schusswaffe überfallen hatten.

Die zwei anderen Bandenmitglieder sind unmittelbar nach einer Raubstraftat auf einen Supermarkt am 05. Januar in Hannover festgenommen worden. Die beiden aus Hannover stammenden 20jährigen Täter befinden sich ebenfalls in Untersuchungshaft.

