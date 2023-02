Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Durch falsche Schalthebelstellung wird Frau von ihrem Pkw überrollt

Rehburg-Loccum (ots)

Münchehagen (ZIE)

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall wurden zwei Beamte der Polizei Stolzenau am Mittwoch, 15. Februar 2023 gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 64-jährige Frau aus Wölpinghausen in Münchehagen die "Schaumburger Straße" aus Rtg. Wölpinghausen kommend in Rtg. Münchehagen mit ihrem Pkw. An der Einmündung zur Straße "Alte Poststraße" hielt sie an und regstrierte auf dem Display des Pkw-Cockpit, daß die Heckklappe ihres Pkw geöffnet war, bzw. dies angezeigt wurde. Sie stieg aus, um diese zu schließen, stellte den Schalthebel ihres mit Automatikgetriebe ausgestatteten Pkw dabei versehentlich jedoch nicht auf "P"-, sondern auf "R"-Stellung. In der Folge wurde die Frau von ihrem eigenen Pkw überrollt und am rechten Bein und am linken Ellenbogen verletzt. Zur ärztlichen Behandlung wurde sie einem Krankenhaus mit Rettungswagen zugeführt.

