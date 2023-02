Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dank Kamerasystem - Bundespolizei identifiziert mutmaßlichen Täter

Bochum (ots)

Heute Morgen (8. Februar) trat und schlug ein 37-Jähriger am Bochumer Hauptbahnhof auf einen 24-Jährigen ein. Bundespolizisten konnten den geflüchteten Angreifer wenig später identifizieren.

Gegen 1 Uhr stellten Einsatzkräfte über die Videoüberwachung des Bochumer Hauptbahnhofes eine körperliche Auseinandersetzung fest. Der Angreifer wirkte mehrmals auf den am Boden liegenden Kontrahenten ein. Als die Beamten am Südeingang des Bahnhofes eintrafen, war der Aggressor bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Reisende hatten für den verletzten 37-Jährigen bereits einen Rettungswagen alarmiert. Gemeinsam mit Kräften der Polizei Bochum fahndeten die Polizisten nach dem Tatverdächtigen.

Die Bundespolizisten analysierten anschließend die Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof und konnten somit den Angriff nachvollziehen. Dabei erkannten sie den polizeibekannten 24-jährigen Deutschen. Dieser war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten aufgefallen.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten rumänischen Staatsbürger in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete gegen Bochumer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell