Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gewaltvideo aufgetaucht - Suche nach Geschädigtem

Mainz-Altstadt (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Sachgebiets für Jugendkriminalität der Mainzer Polizei, erlangten die Ermittler Kenntnis über ein Video, auf dem eine Gewaltszene zu sehen ist. Auf dem Video ist zu sehen wie ein junger Mann mit Anlauf einem bislang unbekannten Mann mit gestrecktem Bein, hinterlistig in den Rücken springt. Nachdem der Mann zu Boden gefallen ist, rennt der junge Mann davon. Während der Tat wird der junge Mann von einem zweiten Täter offenbar noch angefeuert. Auf dem Video ist zur erkennen, dass sich die Szene auf dem Gutenbergplatz, in unmittelbarer Nähe zum Gutenbergdenkmal abgespielt haben muss. Als Tatzeit kommt ein Nachmittag oder Abend in der ersten Juli Woche des vergangenen Jahres in Betracht. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der Täter identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um einen 14-jährigen Jugendlichen. Unbekannt ist aber bislang der Mann, der zu Boden getreten wurde. Der Geschädigte dürfte ca. 40 - 50 Jahre alt sein, ca. 180cm groß, hatte dunkle längere Haare und einen dunklen Vollbart. Er war komplett dunkel gekleidet und hatte eine Einkaufstasche dabei. Die Ermittler des Sachgebiets für Jugendkriminalität suchen nun nach dem Geschädigten oder weiteren Zeugen und bitten diese sich telefonisch unter der Rufnummer 06131/5861042 oder auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

