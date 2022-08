Feuerwehr Moers

FW Moers: Entstehungsbrand in der Nacht

Rauchmelder lösen aus

Familie handelt vorbildlich

Moers (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Feuerwehr Moers zur Feldstr. nach Moers-Stadtmitte gerufen. Bewohner meldeten einen bereits gelöschten Brand in der Küche eines Reihenhauses.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bereits alle Bewohner in Sicherheit vor dem Gebäude. Gegen 3 Uhr in der Nacht wurde die Familie durch das Auslösen eines Rauchwarnmelders aus dem Schlaf gerissen, nachdem sofort Brandgeruch wahrnehmbar war, brachte sich die Familie unverzüglich vor dem Haus in Sicherheit.

Dabei stellte der Familienvater einen Entstehungsbrand in der Elektroverteilung der Küche fest und löschte die Flammen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, mit einem Feuerlöscher. Wie es zu dem Brand kam ist nicht bekannt.

Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera, weitere Maßnahmen waren allerdings nicht erforderlich.

Durch die installierten Rauchwarnmelder und dem vorbildlichen Handeln wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Im Einsatz war die hauptamtliche Wache mit einem Löschfahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell