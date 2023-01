Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: Vierjährige schwer verletzt nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 30. Dezember, ist es gegen 18.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 22-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem vierjährigen Mädchen an der Bushaltestelle am Bismarckplatz gekommen. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt.

Nach Aussage der Mutter des Mädchens, hätten sie an der Bushaltestelle gewartet, als der 22-Jährige E-Scooter-Fahrer aus Richtung Lüpertzender Straße in Richtung Hauptbahnhof gefahren sei. Der Mann soll dann links in den überdachten Bushaltestellenbereich eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Vierjährigen, aufgrund dessen beide stürzten.

Das Mädchen verletzte sich schwer. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. (cr)

