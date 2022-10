Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (18.10., 08.25 Uhr) befuhr eine 81-jährige Autofahrerin aus Gütersloh die Lindenstraße in Richtung Carl-Bertelsmann Straße. An einem Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Carl-Bertelsmann Straße in Richtung Lindenstraße auf der aus seiner Richtung linken Straßenseite befuhr.

Der Fahrradfahrer aus Sonthofen stürzte und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die VW-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell