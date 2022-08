Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verursacher stellt sich nach zweifacher Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Karlsruhe zu zwei Verkehrsunfallfluchten bei denen ein Gesamtsachschaden von geschätzten 30.000 Euro entstand. Der 19-jährige Verursacher meldete sich am Sonntagnachmittag selbst bei der Polizei und räumte die Unfälle ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der zunächst unbekannte Autofahrer am Sonntag, gegen 00.30 Uhr, auf der Stuttgarter Straße in Richtung Tivoliplatz unterwegs und fuhr dort auf einen vorausfahrenden Suzuki auf. Obwohl in dem Suzuki der 24-jährige Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden, entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz darauf kam er in der Fautenbruchstraße in den Gegenverkehr und prallte dort gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Mitsubishi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mitsubishi zurückgeschleudert und die 28-jährige Fahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Da sich durch das von Zeugen notierte Teilkennzeichen kein passendes Fahrzeug ermitteln ließ, konnte der Verursacher in der Nacht nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der 19-jährige Fahrer, der bei den Unfällen selbst leicht verletzt wurde, kam am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, persönlich zum Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz und äußerte, dass er wohl unter Alkoholeinfluss die Unfälle verursacht habe. Das Verursacherfahrzeug, ein Seat, wies jedoch korrespondierende Schäden auf. In der Folge musste der 19-Jährige seinen Führerschein abgeben und wird wegen fahrlässiger Körperverletzung, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell