POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Freibad

Karlsruhe (ots)

Zwei unbekannte männliche Täter, brachen am Wochenende in ein Freibad in Wolfartsweier ein und entwendeten dort eine geringe Menge Bargeld.

Gewaltsam verschafften sich die zwei Einbrecher zwischen Freitag, 20:15 Uhr und Samstag, 08:20 Uhr Zutritt zum Freibad in der Schloßbergstraße. Sie drangen in mehrere Räumlichkeiten ein und versuchten erfolglos einen dort befindlichen Tresor zu öffnen. Lediglich mit einer geringen Menge Bargeld konnten die Männer anschließend unerkannt durch die angrenzende Unterführung in Richtung Landesstraße 623 flüchten.

Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte unter 0721/49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

