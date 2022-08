Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Südstadt - Zwei Transporter in Brand geraten

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Montag sind gegen 01.45 Uhr zwei vor einem Wohngebäude in der Werderstraße geparkte Transporter in Brand geraten. Auch die in Nähe befindliche Hausfassade und ein Fahrrad waren von den Flammen betroffen. Allerdings konnte die Berufsfeuerwehr Karlsruhe schlimmeres verhindern und den Brand rasch eindämmen. Einer der Bewohner klagte anschließend über Atemwegsreizungen, ansonsten kamen offenbar keine Menschen zu Schaden. So blieb es bei einem geschätzten Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Kriminaltechniker gehen nach erster Begutachtung davon aus, dass an einem der beiden Fahrzeuge ein technischer Defekt im Motorraum als Ursache in Betracht kommt.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell