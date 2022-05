Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kollision im Kreuzungsbereich

Reichshof (ots)

Im Kreuzungsbereich L324 (Odenspieler Straße) / L344 in Erdingen sind am Dienstagnachmittag (24. Mai) zwei Autos miteinander kollidiert. Eine 23-jährige Morsbacherin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Um 16:25 Uhr fuhr ein 60-jähriger Reichshofer mit seinem schwarzen Audi aus Richtung Denklingen kommend auf der Landstraße 344 in Fahrtrichtung Odenspieler Straße. Er hielt zunächst an der Kreuzung an, da der Verkehr auf der Odenspieler Straße vorfahrtsberechtigt ist. Nach eigenen Angaben fuhr er langsam in den Kreuzungsbereich ein, schaute nach links und rechts und bog dann nach links in Richtung Erdingen ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem weißen Toyota einer 23-jährigen Morsbacherin, die sich auf der L324 aus Richtung Lichtenberg der Kreuzung näherte und nach links auf die L344 in Fahrtrichtung Denklingen abbiegen wollte. Die Morsbacherin verletzte sich bei der Kollision leicht; ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

