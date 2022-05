Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Lkw-Fahrer kollidiert frontal mit Baum

Wipperfürth (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus Moers ist am Dienstagmorgen (24. Mai) bei einem Verkehrsunfall auf der B506 in Wipperfürth ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 68-jährige Lkw-Fahrer mit seinem mit Streusalz beladenen Sattelzug um 6:30 Uhr aus Richtung Bergisch Gladbach kommend auf der B506 in Fahrtrichtung Wipperfürth. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der Ortslage Fahlenbock in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Da durch den Unfall der Dieseltank des Lkw beschädigt wurde, erhielt die Untere Wasserbehörde Kenntnis. Zudem musste das Streusalz, das an der Unfallstelle verteilt lag, geborgen werden.

