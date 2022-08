Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Zwei mutmaßliche Diesel-Diebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Karlsruhe (ots)

Mehreren Polizeistreifen ist es am Sonntagabend gelungen zwei Langfinger beim Diesel-Klau in Hambrücken zu stören und in der Folge dingfest zu machen.

Gegen 22:25 Uhr brachen die beiden 31- und 38-jährigen Tatverdächtigen in eine Baustelle in der Hauptstraße ein und versuchten Sprit aus den dort abgestellten Baumaschinen zu entwenden. Offenbar durch die herbeieilende Polizei in ihrem Vorhaben gestört, ergriffen sie zunächst die Flucht. Sie ließen am Tatort die von ihnen benutzten Pkws, zahlreiche leere Benzinkanister sowie Aufbruchswerkzeug zurück. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Flüchtigen gefasst werden. Der mögliche Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen dem Verdachts des gewerblichen Kraftstoffdiebstahls rechnen.

Stephan Arheidt, Pressestelle

