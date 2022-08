POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) - Zwei unbekannte männliche Täter, brachen am Wochenende in ein Freibad in Wolfartsweier ein und entwendeten dort eine geringe Menge Bargeld. Gewaltsam verschafften sich die zwei Einbrecher zwischen Freitag, 20:15 Uhr und Samstag, 08:20 Uhr Zutritt zum Freibad in der Schloßbergstraße. Sie drangen in mehrere Räumlichkeiten ein und versuchten erfolglos einen dort befindlichen Tresor zu öffnen. ...

