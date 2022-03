Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zur Suchaktion nach zwei 14-jährigen Mädchen im raum Klingenmünster

Klingenmünster (ots)

Die beiden Mädchen wurden am gestrigen Abend im Raum Klingenmünster gefunden und unversehrt in die Klink zurückgebracht.

Klingenmünster Seit dem späten Nachmittag sucht die Polizei nach zwei 14jährigen Mädchen, die freiwillig in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Pfalzklinikums behandelt werden. Während eines begleiteten Spaziergangs entfernten sich die beiden Mädchen von der Gruppe. Zurzeit sucht die Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr unter Einsatz eines Hubschraubers in der Umgebung des Pfalzklinikums in Klingenmünster.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell