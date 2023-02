Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Safer Internet Day 2023 - #OnlineAmLimit - Die Polizei macht mit! #SID23

Mainz (ots)

"Together for a better Internet" ist das Motto des diesjährigen, internationalen Safer Internet Day am 7. Februar 2023. Im Beruf, im Privatleben und dazwischen auch - der virtuelle Zugang zum Rest der Welt ist für Jung und Alt so selbstverständlich geworden wie die Tasse Kaffee zum Frühstück. Für den Großteil der Internetnutzer in Deutschland ist Sicherheit bei der Nutzung des Internets dabei von hoher Bedeutung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen am Safer Internet Day am 07.02.2023, zwischen 10:00 und 15:00 Uhr sich am polizeilichen Sicherheitsmobil auf dem Gutenbergplatz vor dem Staatstheater Mainz zu informieren. Zu den folgenden Themen stehen Polizistinnen und Polizisten gerne für einen Austausch bereit:

- Cybermobbing - Hate Speech - Cybergrooming - Kinder- und Jugendpornografische Inhalte auf dem Handy - Mach dein Handy nicht zur Waffe - und anderen Themen rund um das Thema Internetgefahren

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell