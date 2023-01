POL-ST: Update: Verkehrsunfall auf der B54 mit erheblichen Verkehrsstörungen

Saerbeck (ots) - An der Färberstraße haben Einbrecher sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und Geld und Wertgegenstände gestohlen. In der Zeit zwischen Mittwoch (04.01.23), 15.00 Uhr, und Samstag (07.01.23), 16.00 Uhr, hebelten sie der Spurenlage zufolge ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Gestohlen wurden unter anderem ein Laptop, eine ...

mehr