Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Alfeld/Brunkensen

Hildesheim (ots)

Am 30.12.2022, gegen 08:40 Uhr, befuhr die aus Delligsen stammende 36-jährige Mercedesfahrerin die Glenetalstraße/Brunkensen in Fahrtrichtung Godenau. Eine 22-jährige Alfelderin befuhr ihrerseits die Straße Am Gänsestein und fuhr, ohne auf den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes zu achten, mit ihrem Renault Megane in die Glenetalstraße ein. Es kam dadurch zu einer Kollision der Fahrzeugfront des Renaults mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell