POL-HI: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Duingen/Capellenhagen

Hildesheim (ots)

Am 31.12.2022 gegen 03:20 Uhr wurde versucht in der Ithstraße in Capellenhagen einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Die alarmierten Funkstreifenwagen konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen einen PKW Opel Astra älteren Baujahrs, besetzt mit vier Personen im Alter von 27 - 35 Jahren, feststellen und kontrollieren. Ein Zusammenhang mit der vorliegenden Tat wird derzeitig noch geprüft. Es gelang nicht den Zigarettenautomat zu öffnen. Durch den Versuch entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Anwohner oder vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer um Mithilfe, ob sie kurz vor der Tatzeit im Bereich von Capellenhagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Alfeld unter 05181-9116-115

