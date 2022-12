Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch und Einbruchsversuche in der Oststadt und im Ostend

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - In den Bereichen der Oststadt und des Ostend haben sich ein Einbruch und zwei Einbruchsversuche ereignet.

In dem Zeitraum von Donnerstag, 29.12.2022, 16.30 Uhr, bis Freitag, 30.12.2022, 10.30 Uhr, gelangen bislang unbek. Täter durch gewaltsames Einwirken auf eine Tür in die Geschäftsräume einer Bäckerei in der Einumer Straße ein. Die Räumlichkeiten werden durchsucht und ein Münzgeldbetrag im niedrigsten Eurobereich entwendet.

In dem Zeitraum von Donnerstag, 29.12.2022, 20.00 Uhr, bis Freitag, 30.12.2022, 07.00 Uhr, dringen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Physiotherapiepraxis und ein Café im Ostend ein. Entwendet wird nach derzeitigem Kenntnisstand jeweils nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell