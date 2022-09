POL-ROW: ++ Diebstahl aus landwirtschaftlichem Verkaufsstand ++

Rotenburg (ots) - Häuslicher Streit läuft aus dem Ruder - Polizei nimmt 30-Jährigen in Gewahrsam Lauenbrück. Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann in einer Wohnung in der Bahnhofstraße hat die Rotenburger Polizei am Montagabend einen 30-Jährigen in Gewahrsam genommen. Kurz nach 20 Uhr waren die Beamten über die ...

mehr