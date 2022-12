Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Ladengeschäft in der Osterstraße

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Samstag, 31.12.2022, gegen 02.50 Uhr, schlagen mehrere bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Osterstraße ein. Aus den Auslagen entwenden sie diverse Gegenstände und flüchten sodann in Richtung Zingel. Durch Zeugen werden die Personen als männlich, ca. 20 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell