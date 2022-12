POL-HI: Tageswohnungseinbruch in Itzum

Hildesheim (ots) - Hildesheim (mst) - Am Freitag, 30.12.2022, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der L 485 in Fahrtrichtung Diekholzen an der Kreuzung Barienroder Straße zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines Sekundenschlafs kam die 67-jährige Unfallverursacherin nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach so eine Baustellenabsicherung. Durch die hohe Geschwindigkeit und die überfahrenen Hindernisse wurde das Fahrzeug auf ...

mehr