Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Wallenhorst (ots)

Am Freitag gelangten Unbekannte in der Zeit von 08:30 Uhr bis 18:25 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus am "Küsterkamp" unweit zum "Plaggenweg" und durchwühlten sämtliche Innenräume. Anschließend machten sich die Täter mit bislang unbekannten Diebesgut aus dem Staub. An der "Elisabeth-Landmann-Straße" in unmittelbarer Nähe zur "Elfriede-Scholz-Straße" kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:55 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Die Täter verschafften sich ebenfalls gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit unbekannten Diebesgut flüchteten die Diebe. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

