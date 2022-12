Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: 22-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Glandorf (ots)

Am Freitagabend wurde eine junge Frau aus Würzburg von einem PKW angefahren, als sie gegen 17:40 Uhr den Fußgängerüberweg an der "Füchtorfer Straße" unweit zum "Parkring" überquerte. Die 26-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW auf der "Füchtentorfer Straße" in Richtung B51 als es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 26-jährige Autofahrerin aus Sassenberg blieb unverletzt.

