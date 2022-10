Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Trailer mit Boot entwendet

Lippe (ots)

Im Zeitraum vom 19.10. - 28.10.2022 entwendeten unbekannte Täter im Ortsteil Stemmen vom abgeschlossenen Gelände eines Wassersportvereines an der Straße "Beutebrink" ein Sportboot mitsamt Trailer. Die Täter flexten ein Schloss auf und gelangten so auf das Gelände des Vereins. Bei dem Boot handelt es sich um ein mehrsitziges Motorsportboot der Marke Four Winns, Typ Horizon 200. Es befand sich auf einem Bootstrailer mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Soest (SO). Der Wert beträgt ca. 20.000 Euro. Der Abtransport kann nur mit einem passenden Zugfahrzeug erfolgt sein. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell