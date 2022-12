POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Familienstreit eskalierte - mehrere Leichtverletzte

Bad Iburg (ots) - In der Zeit von Mittwochabend (20:05 Uhr) bis Donnerstagvormittag (11 Uhr) brachen Unbekannte in zwei Gebäude am "Charlottenburger Ring" ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Diebesgut ist bisher unbekannt. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu der Tat geben können, sich unter 05401/83160 zu ...

