Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Hecke in Brand geraten

Meppen (ots)

Am gestrigen Mittwoch mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der "Heseper Straße" in Meppen ausrücken. Eine Anwohnerin hatte gegen 16:30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie eine brennende Hecke in der Nähe des dortigen Altkleidercontainers entdeckt hatte. Die angerückte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und größeren Schaden verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 200 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell