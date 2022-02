Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streifkollision beim Überholvorgang. Schulbus entfernt sich unerlaubt.

Biesdorf (ots)

Am Montag, den 31.01.2022, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L2 zwischen Kruchten und Biesdorf. Kurz hinter dem Ortsausgang Kruchten setzte ein BMW zum Überholen eines Schulbusses an. Beim Überholvorgang kam es zur Streifkollision zwischen Bus und überholendem BMW, sodass ein Sachschaden entstanden ist. Anschließend entfernte sich der Schulbus, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Personen, insbesondere Fahrgäste des Busses, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen.

