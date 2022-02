Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Räuberischer Diebstahl im Kaufland Bitburg - Täter festgenommen.

Bitburg (ots)

Am heutigen Dienstag wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 12:30 Uhr durch Mitarbeiter des Kauflands darüber in Kenntnis gesetzt, dass man einen Ladendieb gestellt habe. Bei der Feststellung, habe der 17-Jährige männliche Täter um sich geschlagen. Hierbei kam eine Mitarbeiterin zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Dem Täter gelang zunächst die Flucht. Er konnte im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Bitburg im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Täters wurde ein zugriffbereites Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.

