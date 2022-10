Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Eigentümer/innen von Fahrrädern gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Bentheim (ots)

Die Polizei in Bad Bentheim bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Eigentümern zweier Fahrräder (siehe Fotos). Am 06.10.2022 wurde ein auffällig schwarz-grau lackiertes Damen Trekkingrad sowie ein silber-weißes Mountainbike der Marke "Bulls" in der Straße Funkenstiege in Bad Bentheim durch die Polizei sichergestellt. Beide Fahrräder stammen vermutlich aus Straftaten. Eigentümer oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell