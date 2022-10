Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gildehaus - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gildehaus (ots)

Am 09.10.2022 kam es im Bad Bentheimer Ortsteil Gildehaus in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Firmengelände an der Bentheimer Straße. Dabei wurde ein in der Einfahrt des Geländes geparkter Mercedes-Benz B 180 an der rechten, hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

