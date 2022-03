LPI-J: Touchiert, gestürzt, gerutscht

Apolda (ots) - In Apolda, Robert-Koch-Straße drangen unbekannte Täter im Zeitraum 13.03.2022, 16:00 Uhr bis 22.03.2022, 11:30 Uhr in eine Baustelle bzw. das darauf befindliche Gebäude ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten sie in das Innere. Entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden an der Tür wird mit ca. 50 Euro beziffert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr