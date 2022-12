Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Verkehrsunfall in der Hauptstraße

Hasbergen (ots)

In der Nacht zum Freitag (0.45 Uhr) wurden Georgsmarienhütte Polizisten in der "Hauptstraße" auf einen Mercedes vom Typ "C220" aufmerksam. An der Kreuzung zur "Tecklenburger Straße" blinkte der graue Wagen zunächst nach rechts, dann nach links und fuhr schließlich geradeaus auf eine Grundstückseinfahrt. Als die Beamten sich zu einer Kontrolle des Fahrzeuges entschließen, hatte der Mercedes bereits gewendet und beschleunigte stark. Unter eingeschaltetem Blaulicht folgten die Polizisten dem Flüchtigen auf der "Hauptstraße" in Richtung Gaste. Als der Sichtkontakt aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Mercedes nach wenigen Augenblicken nicht mehr gegeben war, schalteten die Beamten ihr Blaulicht wieder aus und beendeten die Verfolgung. In Höhe der "Jahnstraße" stellten die Polizisten den flüchtigen Wagen erneut fest, der Mercedes war auf seiner Flucht verunfallt und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei entfachte ein kleines Feuer, welches von den Beamten mit eigenen Mitteln gelöscht werden konnte. Die beiden Insassen des Unfallfahrzeugs schafften es, sich eigenständig aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Es handelt sich dabei um zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche dem Landkreis und der Stadt Osnabrück. Beide erlitten in der Folge ihres Unfalls leichte Verletzungen und wurden von zwei Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mercedes beschlagnahmt, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um dessen Bergung. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

