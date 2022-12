Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Venne: Zwei Männer nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagabend, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit seinem gleichaltrigen Beifahrer in einem Ford "Transit" den "Lutterdamm" in Richtung Engter. In Höhe der Kreuzung "Lutterdamm/ Vördener Straße" missachtete der Mann aus Georgien die Vorfahrt eines 28-jährigen Mannes aus Bad Essen, der mit seinem VW "Toareg" die "Vördener Straße" in Richtung Venne befuhr. Es kam zum Zusammenstoß infolgedessen sich beide Fahrzeuge überschlugen und auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand kamen. Der Fahrer des Transporters wurde beim Aufprall aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er und sein Beifahrer wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei beiden Männern besteht akute Lebensgefahr. Der 28-jährige Fahrer des SUV`s wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

