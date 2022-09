Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 18.09.2022

Betzdorf (ots)

Wallmenroth

Zwei Verkehrsunfälle an gleicher Stelle: Wallmenroth, B 62, Dasberg

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 17.09.2022, 14.37 h Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 62 von Wallmenroth in Richtung Wissen, als er in der leichten Gefällstrecke am Dasberg kurz nach Ortsausgang in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw brach nach links aus, kollidierte mit der Schutzplanke und kam dann von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug bleib fahrbereit, musste jedoch aus dem Graben herausgezogen werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt 1.500.-EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden am 17.09.2022, 16.51 h Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 62 in gleicher Richtung und kam auf regennasser Fahrbahn in derselben Linkskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000.-EUR.

