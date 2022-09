Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisstensuche endet glücklich und erfolgreich

St. Katharinen - Bad Honnef OT Rottbitze (ots)

Die Polizei Linz am Rhein suchte von Samstagabend, 17.09.2022 bis Sonntagmorgen, 18.09.2022 einen vermisst gemeldeten 83jährigen Mann aus St. Katharinen, der zuletzt in Bad Honnef OT Rottbitze gesehen wurde. Nach mehrstündiger Suche mit Hubschrauber, Drohne, Flächensuchhunden und Maintrailern, wurde die Suche zunächst gegen 03:53 Uhr unterbrochen, in der Absicht am frühen Morgen mit frischen Kräften die Suche wieder aufzunehmen. Gegen 04:43 Uhr konnte der Vermisste durch einen Polizeibeamten der Polizei Linz a. R., der sich auf dem Heimweg vom Nachtdienst befand auf dem Parkplatz des Lidl Marktes in dem Ortsteil Rottbitze aufgegriffen werden. Augenscheinlich leicht verletzt, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Wo sich der Vermisste bis zum Aufgriff aufgehalten hatte, konnte abschließend noch nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell