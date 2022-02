Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Neustadt (Wied) (ots)

Am Abend des 25.02.2022 kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kradfahrer. Der 57-jährige PKW Fahrer hatte an einer Einmündung den Vorfahrtsberechtigten Kradfahrer übersehen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die Fahrerseite des PKW´s. Hierdurch kam der Kradfahrer zu Fall. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt.

