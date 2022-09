Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hinweise nach Fahrraddiebstahl erbeten

Linz (ots)

Die Eigentümerin stellte am 16.09.22 gegen 18:00 Uhr ihr hochwertiges E-Bike der Marke Cube in Höhe der Hauptstraße 107 in Rheinbreitbach (im Bereich der Bushaltestelle des Lidl-Marktes) ab und schloss dieses mit einem massiven Kettenschloss an dem dort befindlichen Zaun an. Als sie gegen 21:00 Uhr zur Örtlichkeit zurückkehrte, war das E-Bike samt Schloss entwendet. Ein bisher unbekannter Täter muss mit einem Werkzeug das hochwertige und massive Schloss geknackt haben. Wem ist eine verdächtige Person im oben angegebenen Zeitraum aufgefallen?

Beschreibung des E-Bikes:

schwarzes Damenrad mit blauem Schriftzug CUBE. Am Gepäckträger sind seitlich zwei Taschen der Marke Ortlieb in der Farbe schwarz-grau befestigt. Zudem ist am Lenker eine große schwarze Klingel montiert. Hinweise an die Polizei Linz unter der Telefonnummer: 02644-9430

