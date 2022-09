Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Whats-App Betrugsmasche, durch schnelle Anzeigenerstattung

Kontosperrung konnte Schadenseintritt verhindert werden

Bad Hönningen (ots)

Am 07.09.22 erhielt die 72jährige Geschädigte eine Whats-App Nachricht auf ihrem Handy. In dieser Mitteilung gab sich ein bislang unbekannter Täter als Tochter der Geschädigten aus und gab in üblicher Art und Weise an, dass Handy verloren zu haben. Im Weiteren Verlauf wurde dann durch die Täterin (Anruferin)auf eine noch ausstehende Rechnung hingewiesen. Durch die Geschädigte wurde der geforderte Betrag von knapp 3000 Euro überwiesen. Nur durch die schnelle Anzeigenerstattung der "richtigen" Tochter und der damit verbundenen sofortigen Sperrung des Kontos konnte der Schadenseintritt verhindert werden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der hinreichend bekannten Betrugsmasche. Zahlen sie keine Geldbeträge an ihnen unbekannte Kontonummern, vor allem nicht in Folge von dubiosen Whats-App Nachrichten . Sollten sie bereits Opfer einer derartigen Straftat geworden sein, setzten sie sich umgehend mit der Polizei in Verbindung.

