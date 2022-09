Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisstensuche

St. Katharinen L 254 - Bad Honnef OT Rottbitze (ots)

Die Polizei Linz am Rhein sucht seit Samstagabend einen älteren 83jährigen Mann. Beschreibung: Größe 1,72 m, ca. 72 kg, kurze weiße Haare Kleidung: Rotes Oberteil, blaue Jeanshose, braune Sandalen Der Vermisste ist fußläufig von seinem Wohnort St. Katharinen über die L253 in Richtung NRW / Bad Honnef OT Rottbitze gelaufen. Unterwegs wurde er von einer Verkehrsteilnehmerin mitgenommen und Höhe des Aldi-Parkplatz abgesetzt, weil er angab in Rottbitze wohnen zu wollen. Der Vermisste ist an Altersdemenz und Diabetes erkrankt. Seit der Vermisstenmeldung läuft eine große Suchaktion in beiden Landesteilen. Wenn es Zeugen geben sollte, die den Vermissten gesehen haben und Hinweise zum möglichen Aufenthalt geben könnten, werden diese gebeten, zeitnah die Polizei zu informieren.

