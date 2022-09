Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 17.09.2022

Betzdorf (ots)

Mudersbach/Brachbach

Illegaler Schrotthändler am 13.09.2022, 11.50 h, in Mudersbach, OT Niederschelderhütte, und am 16.09.2022, 12.30 h, in Brachbach Aufmerksame Nachbarn und Zeugen konnten der Polizei Betzdorf dienliche Hinweise geben, die im Rahmen der Fahndung zur Feststellung von Metalldieben führten, die tagelang im hiesigen Bereich unterwegs waren. Der mit zwei Männern besetzte rumänische Sprinter fiel in Niederschelderhütte auf, als in einem Baustellenbereich abmontierte Leitplanken einfach aufgeladen und in Brachbach weitere Metallkabel von einem privaten Anwesen entwendet wurden. Insgesamt konnte Metall in Höhe von 940.- kg von der Ladefläche sichergestellt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die beiden bereits auffällig gewordenen Männer im Alter von 21 und 44 Jahren erhalten jetzt weitere Strafanzeigen.

